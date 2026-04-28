Chez Chanel, un défilé Croisière à Biarritz, berceau du style Resort
À Biarritz, là où Coco Chanel inventa une élégance affranchie, Chanel renoue avec ses origines en présentant une collection Cruise qui conjugue mémoire et modernité.
À Biarritz, là où Coco Chanel inventa une élégance affranchie, Chanel renoue avec ses origines en présentant une collection Cruise qui conjugue mémoire et modernité.
À quelques heures de Paris, Munich s’impose comme l’échappée idéale le temps d’un week-end. Longtemps cantonnée à une image classique, la capitale bavaroise révèle aujourd’hui une énergie subtile, une ville où l’architecture devient un langage, entre héritage maîtrisé et élans contemporains. Au cœur de cette transformation, l'Hotel Bayerischer Hof agit comme un point d’ancrage : un lieu où les époques dialoguent, se répondent, et se réinventent.