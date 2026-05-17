Chez Gucci, Times Square devient le décor vivant de GucciCore
À Times Square, Demna orchestre avec GucciCore un retour spectaculaire aux racines new-yorkaises de la Maison, entre vestiaire essentiel et glamour urbain.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.