Concerto pour Loewe : "Le Printemps"

Omniprésente de New York à Paris, la nature s'est exprimée à la manière d'une oeuvre classique, ce matin, sur le podium Printemps-Été 2020 de la maison Loewe. Entre subtilités lisibles et figuralismes, Jonathan Anderson peint une collection poétique et maîtrisée jusque dans les moindres détails.