CMMN SWDN, automne-hiver 18-19

Premier défilé parisien pour le label suédois le plus prometteur du moment. Du new-normcore, où le nylon rencontre le banker-suit revu version adolescent, du vinyle pour le côté sulfureux des raves en 1990, et une nouvelle vision du sportswear rétro, plus luxe, plus soft. Désirable et assurément bien pensée, on acclame ici une première réussie dans le calendrier de la semaine de la mode homme de Paris.