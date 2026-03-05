Chez Rabanne, la féminité se trouble et se réinvente
Julien Dossena compose pour Rabanne un vestiaire où héritage métallique, références croisées et allure légèrement trouble redéfinissent une féminité résolument contemporaine.
