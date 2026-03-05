Chez Alaïa, les adieux tout en maîtrise de Pieter Mulier
Pieter Mulier signe son dernier défilé pour Alaïa avec une collection épurée qui résume quatre années de rigueur et de couture du corps.
Inspirée par l’héritage musical et stylistique de Miles Davis, la collection automne-hiver 2026-27 d’Off-White orchestrée par Ib Kamara transforme la disruption en langage créatif, entre jazz, sensualité et héritage de Virgil Abloh.
