Fashion Week

Chez Cecilie Bahnsen, le podium devient studio de danse

Pour l’automne-hiver 2026027, la créatrice danoise Cecilie Bahnsen transforme le défilé en répétition de danse, où vêtements ballerinacore et pièces techniques évoluent au rythme du mouvement.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Getty Images

Fashion Week

Chez Acne Studios, la mémoire devient laboratoire du présent

À la Paris Fashion Week, Jonny Johansson revisite les archives d’Acne Studios pour une collection automne-hiver 2026-27 où mémoire, jeunesse et esprit underground redessinent les classiques.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Rabanne, la féminité se trouble et se réinvente

Julien Dossena compose pour Rabanne un vestiaire où héritage métallique, références croisées et allure légèrement trouble redéfinissent une féminité résolument contemporaine.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Chloé, l'esprit folk tisse une ode à l’humanité

Pour l’automne-hiver 2026-27, Chloé célèbre la beauté du geste artisanal et l’esprit communautaire à travers une collection empreinte d’humanité et de poésie.

05.03.2026 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Alaïa, les adieux tout en maîtrise de Pieter Mulier

Pieter Mulier signe son dernier défilé pour Alaïa avec une collection épurée qui résume quatre années de rigueur et de couture du corps.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Off-White, une collection improvisée comme un solo de jazz

Inspirée par l’héritage musical et stylistique de Miles Davis, la collection automne-hiver 2026-27 d’Off-White orchestrée par Ib Kamara transforme la disruption en langage créatif, entre jazz, sensualité et héritage de Virgil Abloh.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Live Streaming : regardez le défilé Givenchy automne-hiver 2026-27

Assistez au défilé Givenchy automne-hiver 2026-27 en direct ce vendredi à 17:30, heure de Paris — comme si vous y étiez.

05.03.2026 by Pauline Borgogno
Food

Babille, l’adresse où le tout-Paris dîne et danse 

Imaginé par le chef Juan Arbelaez (Eleni Group), Babille cultive un art très parisien du mélange : la table et la nuit, le chic et le lâcher-prise.

05.03.2026 by Vanessa Bellugeon
