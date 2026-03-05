Chez Cecilie Bahnsen, le podium devient studio de danse
Pour l’automne-hiver 2026027, la créatrice danoise Cecilie Bahnsen transforme le défilé en répétition de danse, où vêtements ballerinacore et pièces techniques évoluent au rythme du mouvement.
Inspirée par l’héritage musical et stylistique de Miles Davis, la collection automne-hiver 2026-27 d’Off-White orchestrée par Ib Kamara transforme la disruption en langage créatif, entre jazz, sensualité et héritage de Virgil Abloh.