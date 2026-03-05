Chez Tom Ford, l'élégance incisive et sensuelle de Haider Ackermann
Pour l’automne-hiver 2026-27, Haider Ackermann signe pour Tom Ford une collection magnétique où le power dressing rencontre une sensualité sombre et cinématographique.
