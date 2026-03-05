Live Streaming : regardez le défilé Givenchy automne-hiver 2026-27
Assistez au défilé Givenchy automne-hiver 2026-27 en direct ce vendredi à 17:30, heure de Paris — comme si vous y étiez.
Assistez au défilé Givenchy automne-hiver 2026-27 en direct ce vendredi à 17:30, heure de Paris — comme si vous y étiez.
Inspirée par l’héritage musical et stylistique de Miles Davis, la collection automne-hiver 2026-27 d’Off-White orchestrée par Ib Kamara transforme la disruption en langage créatif, entre jazz, sensualité et héritage de Virgil Abloh.