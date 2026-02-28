Chez MSGM, des silhouettes en errance maîtrisées
Pour l’Automne-Hiver 2026-27, MSGM transforme l’errance artistique en méthode créative, déployant une collection où l’art, la couleur et la matière deviennent mouvement.
Les collections de Son Altesse Royale la Princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya ont toujours été un recueil photographique de ses voyages à travers le monde. Pour la collection Automne-Hiver 2026-27 de sa marque éponyme, présentée à Milan lors de la Fashion Week, elle a puisé son inspiration dans les montagnes de son pays natal, la Thaïlande.