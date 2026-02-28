Chez Roberto Cavalli, l'ivresse du noir
Pour l’automne-hiver 2026–27, Roberto Cavalli embrasse un noir charnel et magnétique qui, loin d’effacer son ADN flamboyant, en révèle la tension la plus secrète.
Les collections de Son Altesse Royale la Princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya ont toujours été un recueil photographique de ses voyages à travers le monde. Pour la collection Automne-Hiver 2026-27 de sa marque éponyme, présentée à Milan lors de la Fashion Week, elle a puisé son inspiration dans les montagnes de son pays natal, la Thaïlande.