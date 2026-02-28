Chez Dolce&Gabbana, la dentelle enlace et le tailoring tranche
À Milan, la collection automne-hiver 2026-2027 de Dolce&Gabbana a célébré son identité sicilienne dans un noir souverain, sous le regard magnétique de Madonna.
Les collections de Son Altesse Royale la Princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya ont toujours été un recueil photographique de ses voyages à travers le monde. Pour la collection Automne-Hiver 2026-27 de sa marque éponyme, présentée à Milan lors de la Fashion Week, elle a puisé son inspiration dans les montagnes de son pays natal, la Thaïlande.