Fashion Week

Chez Dolce&Gabbana, la dentelle enlace et le tailoring tranche

À Milan, la collection automne-hiver 2026-2027 de Dolce&Gabbana a célébré son identité sicilienne dans un noir souverain, sous le regard magnétique de Madonna.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Getty Images

Fashion Week

Chez MSGM, des silhouettes en errance maîtrisées

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, MSGM transforme l’errance artistique en méthode créative, déployant une collection où l’art, la couleur et la matière deviennent mouvement.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Ferragamo, l'esprit des speakeasies renaît

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Ferragamo convoque l’esprit des années 1920 et l’énergie des speakeasies pour tisser un récit de migration, de liberté et d’élégance affranchie.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez GCDS, un défilé-manifeste pop et flamboyant pour célébrer ses 10 ans

Pour ses dix ans, GCDS transforme le mème viral “What’s in My Bag?” en une fresque immersive où l’artisanat italien dialogue avec la culture pop et l’autobiographie stylistique.

28.02.2026 by Pauline Borgogno

topix bestof manchester people person accessories tie sunglasses glasses adult male man crowd

Hommes

Harry Styles, dandy moderne en Chanel Métiers d'Art sur le tapis rouge des BRIT Awards

À Manchester, Harry Styles signe un retour incandescent sur le tapis rouge (et la scène !) des BRIT Awards 2026, entre élégance Chanel et première live très attendue de son nouveau single Aperture.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Ferragamo, l'esprit des speakeasies renaît

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Ferragamo convoque l’esprit des années 1920 et l’énergie des speakeasies pour tisser un récit de migration, de liberté et d’élégance affranchie.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
dress evening dress formal wear adult female person woman fashion high heel sandal

Fashion Week

Chez Sirivannavari, le sportswear de haute altitude coexiste avec le brocart de soie

Les collections de Son Altesse Royale la Princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya ont toujours été un recueil photographique de ses voyages à travers le monde. Pour la collection Automne-Hiver 2026-27 de sa marque éponyme, présentée à Milan lors de la Fashion Week, elle a puisé son inspiration dans les montagnes de son pays natal, la Thaïlande.

28.02.2026 by Alessandro Viapiana
Fashion Week

Chez GCDS, un défilé-manifeste pop et flamboyant pour célébrer ses 10 ans

Pour ses dix ans, GCDS transforme le mème viral “What’s in My Bag?” en une fresque immersive où l’artisanat italien dialogue avec la culture pop et l’autobiographie stylistique.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Roberto Cavalli, l'ivresse du noir

Pour l’automne-hiver 2026–27, Roberto Cavalli embrasse un noir charnel et magnétique qui, loin d’effacer son ADN flamboyant, en révèle la tension la plus secrète.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Blumarine, la diva vénitienne en majesté

Pour l’automne-hiver 2026-27, Blumarine célèbre une diva mythologique où la puissance du glamour italien rencontre la théâtralité baroque de Venise sous le regard sculptural de David Koma.

28.02.2026 by Pauline Borgogno