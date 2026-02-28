Articles associés

Fashion Week

Chez GCDS, un défilé-manifeste pop et flamboyant pour célébrer ses 10 ans

Pour ses dix ans, GCDS transforme le mème viral “What’s in My Bag?” en une fresque immersive où l’artisanat italien dialogue avec la culture pop et l’autobiographie stylistique.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Roberto Cavalli, l'ivresse du noir

Pour l’automne-hiver 2026–27, Roberto Cavalli embrasse un noir charnel et magnétique qui, loin d’effacer son ADN flamboyant, en révèle la tension la plus secrète.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Blumarine, la diva vénitienne en majesté

Pour l’automne-hiver 2026-27, Blumarine célèbre une diva mythologique où la puissance du glamour italien rencontre la théâtralité baroque de Venise sous le regard sculptural de David Koma.

28.02.2026 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Ferragamo, l'esprit des speakeasies renaît

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Ferragamo convoque l’esprit des années 1920 et l’énergie des speakeasies pour tisser un récit de migration, de liberté et d’élégance affranchie.

28.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Sirivannavari, le sportswear de haute altitude coexiste avec le brocart de soie

Les collections de Son Altesse Royale la Princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya ont toujours été un recueil photographique de ses voyages à travers le monde. Pour la collection Automne-Hiver 2026-27 de sa marque éponyme, présentée à Milan lors de la Fashion Week, elle a puisé son inspiration dans les montagnes de son pays natal, la Thaïlande.

28.02.2026 by Alessandro Viapiana
Fashion Week

Chez Sportmax, la mode est une dynamique permanente

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Sportmax compose une ode au mouvement, où modularité, graphisme et légèreté redessinent la silhouette contemporaine.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Gucci, Demna orchestre un choc des corps et des héritages

Pour son premier défilé automne-hiver 2026-27 chez Gucci, Demna signe un show où l’héritage italien dialogue avec une sensualité radicale et un pragmatisme assumé.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Loro Piana, l'art du voyage immobile avec "Sogno Nomade"

À Milan, Loro Piana dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme un voyage sensoriel, où le paisley devient mémoire en mouvement.
27.02.2026 by Pauline Borgogno