Chez Gucci, Demna orchestre un choc des corps et des héritages
Pour son premier défilé automne-hiver 2026-27 chez Gucci, Demna signe un show où l’héritage italien dialogue avec une sensualité radicale et un pragmatisme assumé.
Pour célébrer le 15e anniversaire de son sac iconique Iside, Valextra présente l'Iside Editor, une réinterprétation contemporaine et urbaine. Confectionné en cuir nubuck Valextra Millepunte Soft et Senso, il arbore une silhouette allongée, des bords laqués et une fermeture à tourniquet, idéal pour un style nomade. Portez-le sous le bras ou à la main.
À l’occasion de la diffusion en France de la série Heated Rivalry, Airbnb propose aux fans de séjourner en exclusivité dans le mythique cottage Barlochan, sur les rives du lac Muskoka, pour une échappée belle entre fiction et nature.