Pour célébrer le 15e anniversaire de son sac iconique Iside, Valextra présente l'Iside Editor, une réinterprétation contemporaine et urbaine. Confectionné en cuir nubuck Valextra Millepunte Soft et Senso, il arbore une silhouette allongée, des bords laqués et une fermeture à tourniquet, idéal pour un style nomade. Portez-le sous le bras ou à la main.