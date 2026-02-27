Fashion Week

Chez Gucci, Demna orchestre un choc des corps et des héritages

Pour son premier défilé automne-hiver 2026-27 chez Gucci, Demna signe un show où l’héritage italien dialogue avec une sensualité radicale et un pragmatisme assumé.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
milan adult female person woman fashion long sleeve sleeve solo performance formal wear dress
Crédits : Getty Images

milan person people crowd hat adult female woman belt lamp jacket

Fashion Week

Chez Marni, Meryll Rogge affirme une identité retrouvée

Pour son premier défilé en tant que directrice artistique de Marni, Meryll Rogge convoque les souvenirs de la maison pour en révéler une identité plus franche, plus instinctive, intensément contemporaine.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe fashion person accessories bag handbag runway walking

Fashion Week

Chez Prada, l'art des strates et des métamorphoses

À la Fondazione Prada, Miuccia Prada et Raf Simons orchestrent une ode aux pluralités féminines, où chaque silhouette révèle des couches de mémoire, de temps et d’identité.

26.02.2026 by Pauline Borgogno
person bag handbag clothing hat footwear shoe glove indoors box

Fashion Week

Chez Loro Piana, l'art du voyage immobile avec "Sogno Nomade"

À Milan, Loro Piana dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme un voyage sensoriel, où le paisley devient mémoire en mouvement.
27.02.2026 by Pauline Borgogno

milan coat adult female person woman male man shoe fashion jacket

Fashion Week

Chez Sportmax, la mode est une dynamique permanente

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Sportmax compose une ode au mouvement, où modularité, graphisme et légèreté redessinent la silhouette contemporaine.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
bag accessories handbag envelope mail flower plant

Industry Trends

Iside Editor, le culte urbain de Valextra

Pour célébrer le 15e anniversaire de son sac iconique Iside, Valextra présente l'Iside Editor, une réinterprétation contemporaine et urbaine. Confectionné en cuir nubuck Valextra Millepunte Soft et Senso, il arbore une silhouette allongée, des bords laqués et une fermeture à tourniquet, idéal pour un style nomade. Portez-le sous le bras ou à la main.

27.02.2026 by L'OFFICIEL
shirt blouse adult female person woman accessories necklace head face

Industry Trends

Robyn et Acne Studios, liberté brute

La nouvelle campagne d’Acne Studios érige la chanteuse suédoise Robyn en héroïne, incarnation d’une féminité libre et indocile, où vulnérabilité et puissance fusionnent.

27.02.2026 by Laure Ambroise
person clothing swimwear

Industry Trends

La femme Pucci avance, guidée par l'aube et le vent chaud

Avec L’Alba, premier chapitre de sa campagne Printemps-Été 2026, Pucci transporte sa femme libre et solaire dans l’immensité du désert, où l’aube révèle une élégance instinctive et conquérante.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
building cottage house housing door indoors interior design backyard outdoors grass

Voyage

Airbnb ouvre les portes du cottage iconique de "Heated Rivalry"

À l’occasion de la diffusion en France de la série Heated Rivalry, Airbnb propose aux fans de séjourner en exclusivité dans le mythique cottage Barlochan, sur les rives du lac Muskoka, pour une échappée belle entre fiction et nature.

27.02.2026 by Pauline Borgogno