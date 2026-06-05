Chez Hermès, une odyssée créative dévoilée à Los Angeles
Après New York et Shanghai, Hermès présente à Los Angeles le deuxième chapitre de sa collection femme automne-hiver 2026, poursuivant le récit itinérant imaginé par Nadège Vanhée.
Après New York et Shanghai, Hermès présente à Los Angeles le deuxième chapitre de sa collection femme automne-hiver 2026, poursuivant le récit itinérant imaginé par Nadège Vanhée.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”