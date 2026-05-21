Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière orchestre le choc des styles à Manhattan
Dans les salons de la Frick Collection, Louis Vuitton a dévoilé une Cruise 2027 où l’élégance patrimoniale rencontre l’énergie électrique de New York.
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Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.