Drouant invite la Provence à sa table le temps d'un été
Cet été, Drouant et Estoublon unissent leurs savoir-faire pour offrir une expérience gastronomique où la Provence illumine le cœur de Paris.
Cet été, Drouant et Estoublon unissent leurs savoir-faire pour offrir une expérience gastronomique où la Provence illumine le cœur de Paris.
Jusqu'au 31 août, Le Peninsula Paris accueille Pomellato pour une collaboration estivale où les couleurs iconiques de la collection Nudo prennent vie à travers trois créations glacées exclusives imaginées par la cheffe pâtissière Anne Coruble.
Doha n'est plus seulement la capitale d'un luxe ostentatoire : elle incarne désormais un luxe qui se nourrit de culture. Au Four Seasons Hotel Doha, l'art, la mer et la gastronomie se rencontrent pour raconter l'histoire d'une ville en pleine transformation, capable de surprendre et de révéler son identité. Une destination qui, enfin, a véritablement quelque chose à dire.