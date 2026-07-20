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Drouant invite la Provence à sa table le temps d'un été

Cet été, Drouant et Estoublon unissent leurs savoir-faire pour offrir une expérience gastronomique où la Provence illumine le cœur de Paris.

20.07.2026 by Pauline Borgogno
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