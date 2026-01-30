Chez Germanier, la souveraineté indocile des Chardonneuses
Pour le Printemps-Été 2026, Germanier signe avec Les Chardonneuses une collection couture où l’héritage se déconstruit pour renaître en formes souveraines, radicales et poétiques.
Jusqu’au 26 février, Augustinus Bader convie le facialiste Alessandro Cirino en résidence au Spa de l’Hôtel Costes pour y délivrer le Soin Sculptant Rajeunissant —deux fois par semaine. Un rituel d’exception où la maîtrise musculaire dialogue avec la technologie de pointe, sublimée par un sens du toucher d’une rare justesse.