Michael B. Jordan triomphe aux Oscars dans un look Louis Vuitton sur mesure
Pour la 98ᵉ cérémonie des Oscars, Michael B. Jordan célèbre sa première statuette avec une silhouette Louis Vuitton sur mesure, à la fois classique et audacieuse.
Pour la 98ᵉ cérémonie des Oscars, Michael B. Jordan célèbre sa première statuette avec une silhouette Louis Vuitton sur mesure, à la fois classique et audacieuse.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.