Chez Viktor&Rolf, l'enfance retrouvée de la Haute Couture
Avec Diamond Kite, Viktor&Rolf signent une haute couture Printemps/Été 2026 suspendue entre rigueur architecturale et élan poétique, où l’imaginaire de l’enfance devient moteur d’élévation.
Niché au calme, à seulement vingt minutes de la vibrante médina, le Fairmont Royal Palm Marrakech s’étire au cœur d’une oliveraie centenaire aux dimensions spectaculaires. Ce resort cinq étoiles qui cultive un luxe ample est le spot idéal pour les échappées en famille ou entre amis. À la clé ? Une déconnexion joyeuse.
Chanel. Dior. Vuitton. Hermès. Le Tout-Paris n’a pas de répit en ces semaines de Fashion Week. Entre deux défilés, les fashionistas peuvent cependant compter sur Elisa Costantino et ses soins inspirés des salons de beauté les plus in de New-York. Rencontre avec l’esthéticienne préférée de votre mannequin préféré.