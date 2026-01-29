Fashion Week

Chez Viktor&Rolf, l'enfance retrouvée de la Haute Couture

Avec Diamond Kite, Viktor&Rolf signent une haute couture Printemps/Été 2026 suspendue entre rigueur architecturale et élan poétique, où l’imaginaire de l’enfance devient moteur d’élévation.

29.01.2026 by Pauline Borgogno
toy person kite
Crédits : Courtesy of Viktor&Rolf

