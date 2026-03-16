Entre style preppy et innovation, lululemon imagine le running de demain
Avec Spring Run 2026, lululemon imagine une collection technique et élégante pensée pour accompagner les runners dans chaque foulée, de l’entraînement au quotidien.
Avec Spring Run 2026, lululemon imagine une collection technique et élégante pensée pour accompagner les runners dans chaque foulée, de l’entraînement au quotidien.
Née de tests en conditions extrêmes, la Go Further Capsule incarne une innovation centrée sur les femmes. Chantelle Murnaghan, vice-présidente à la recherche et innovation produit, nous en dévoile davantage.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.