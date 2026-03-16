RIMOWA enrichit sa ligne Classic avec la teinte Titanium
Avec Classic Titanium, RIMOWA étoffe sa ligne emblématique d’une teinte aluminium sophistiquée appelée à devenir un classique durable du voyage.
Avec Classic Titanium, RIMOWA étoffe sa ligne emblématique d’une teinte aluminium sophistiquée appelée à devenir un classique durable du voyage.
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, Burberry s’associe au Royal Collection Trust pour dévoiler une capsule inspirée du vestiaire emblématique de la souveraine, entre héritage britannique et élégance intemporelle.
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