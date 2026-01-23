Articles associés

Fashion Week

Chez AMIRI, le luxe comme un mode de vie

À Paris, AMIRI dévoile pour l’Automne-Hiver 2026-27 un vestiaire intime et habité, où le tailoring devient langage personnel et la Californie, une émotion durable.

22.01.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez IM MEN, la formalité libérée, ou l’art de laisser parler le tissu

À la Paris Fashion Week, IM MEN présente Formless Form, une collection qui réinvente la formalité masculine comme un geste libre, essentiel et profondément humain.

22.01.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez AMI Paris, l'élégance comme attitude

Avec sa collection Automne-Hiver 2026-27, AMI Paris affirme un chic libre et sensible, reflet vivant des rues parisiennes et du plaisir de s’habiller sans règles.

22.01.2026 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Jacquemus choisit sa grand-mère, Liline, comme première ambassadrice

En nommant sa grand-mère Liline comme première ambassadrice de la maison, Simon Porte Jacquemus signe une déclaration d’amour à ses origines, à la famille et à une élégance intemporelle.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
Save The Date

Les célébrités repérées à la Fashion Week Homme de Paris

Le Tout-Paris et les stars du monde entier se sont réunis à l'occasion la Fashion Week Homme automne-hiver 2026. Tour d'horizon.

23.01.2026 by Pauline Borgogno

Beauté

Henry Jacques s’installe au Royal Monceau – Raffles Paris

Jusqu'au 2 février 2026, la Maison Henry Jacques investit le lobby du Royal Monceau – Raffles Paris avec une installation éphémère célébrant l’artisanat, la sensorialité et l’art de vivre à la française.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Dries Van Noten, Julian Klausner étudie l’art délicat de la transmission

Avec sa deuxième collection masculine pour Dries Van Noten, Julian Klausner transforme l’héritage en élan intime, célébrant la joie fragile des nouveaux commencements.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

Sandro capte l’air du temps avec la sneaker Light Wave et le sac Ezmeh

Entre inspirations rétro et lignes contemporaines, Sandro enrichit son vestiaire avec Light Wave, une sneaker aérienne, et Ezmeh, un sac au caractère affirmé.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Guess ouvre un nouveau chapitre avec Chiara Ferragni en égérie mondiale

Guess dévoile Chiara Ferragni comme égérie mondiale de sa campagne Printemps/Été 2026, célébrant une féminité contemporaine, libre et résolument confiante.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
Voyage

Trois jours à Courmayeur : l'élégance alpine à l'italienne

Il y a des lieux où l’art de vivre n’est pas un concept mais une aspiration naturelle. Courmayeur en fait indéniablement partie. Niché au pied du Mont-Blanc, côté italien, le village, devenu mythique station de ski, conjugue avec justesse le glamour discret, la chaleur transalpine et une joie de vivre profondément ancrée dans la culture italienne. Ici, la montagne se vit autant avec les sens qu’avec le cœur. Trois jours suffisent pour tomber sous le charme, rêver d’y revenir. 

23.01.2026 by Jean-François Guggenheim
International Watch Review

Seiko : Takuya Matsumoto ressucite la Vanac

Plus de cinquante ans après son lancement, la collection King Seiko Vanac, icône des années 1970 qui incarnait la modernité du Japon, fait son grand retour cette année. La Vanac 2025, c’est un nouveau mouvement et une esthétique sportive que nous décrypte son designer, Takuya Matsumoto.

23.01.2026 by Nathalie Koelsch