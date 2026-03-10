Industry Trends

Avec "JOYWEAR", Desigual fait de la joie une nouvelle grammaire stylistique

Pour le printemps-été 2026, Desigual dévoile JOYWEAR, une collection réjouissante incarnée par Delilah Belle, qui célèbre la joie, la couleur et l’expression de soi.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Desigual

