Avec "JOYWEAR", Desigual fait de la joie une nouvelle grammaire stylistique
Pour le printemps-été 2026, Desigual dévoile JOYWEAR, une collection réjouissante incarnée par Delilah Belle, qui célèbre la joie, la couleur et l’expression de soi.
Dans le cadre de MATTER and SHAPE (hors les murs), deux expositions présentées chez India Mahdavi explorent, chacune à leur manière, la dimension politique et poétique des espaces qui structurent nos vies.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Pomellato dévoile une nouvelle campagne puissante qui met en lumière la violence économique, une forme d’abus silencieuse qui prive encore trop souvent les femmes de liberté, de dignité et de choix.