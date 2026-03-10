Industry Trends

Le talon Choc, architecture d’une féminité affirmée chez Roger Vivier

Pour l’Automne–Hiver 2026-27, Roger Vivier place son iconique talon Choc au cœur d’une vision de la féminité libre, consciente et résolument parisienne.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Roger Vivier

