Le talon Choc, architecture d’une féminité affirmée chez Roger Vivier
Pour l’Automne–Hiver 2026-27, Roger Vivier place son iconique talon Choc au cœur d’une vision de la féminité libre, consciente et résolument parisienne.
Pour l’Automne–Hiver 2026-27, Roger Vivier place son iconique talon Choc au cœur d’une vision de la féminité libre, consciente et résolument parisienne.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Pomellato dévoile une nouvelle campagne puissante qui met en lumière la violence économique, une forme d’abus silencieuse qui prive encore trop souvent les femmes de liberté, de dignité et de choix.
Dans le cadre de MATTER and SHAPE (hors les murs), deux expositions présentées chez India Mahdavi explorent, chacune à leur manière, la dimension politique et poétique des espaces qui structurent nos vies.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Pomellato dévoile une nouvelle campagne puissante qui met en lumière la violence économique, une forme d’abus silencieuse qui prive encore trop souvent les femmes de liberté, de dignité et de choix.