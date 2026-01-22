Chez AMIRI, le luxe comme un mode de vie
À Paris, AMIRI dévoile pour l’Automne-Hiver 2026-27 un vestiaire intime et habité, où le tailoring devient langage personnel et la Californie, une émotion durable.
En 2026, la beauté a cessé de faire du bruit. Elle ne cherche plus à convaincre, encore moins à impressionner. Elle s’est déplacée vers quelque chose de plus intérieur, plus lent, plus exigeant. Elle se vit dans des lieux confidentiels, loin des regards pressés, dans des espaces où le temps semble volontairement suspendu.