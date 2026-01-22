Chez IM MEN, la formalité libérée, ou l’art de laisser parler le tissu
À la Paris Fashion Week, IM MEN présente Formless Form, une collection qui réinvente la formalité masculine comme un geste libre, essentiel et profondément humain.
En 2026, la beauté a cessé de faire du bruit. Elle ne cherche plus à convaincre, encore moins à impressionner. Elle s’est déplacée vers quelque chose de plus intérieur, plus lent, plus exigeant. Elle se vit dans des lieux confidentiels, loin des regards pressés, dans des espaces où le temps semble volontairement suspendu.