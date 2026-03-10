Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière imagine une fable futuriste
Dans la Cour Carrée du Louvre, Nicolas Ghesquière dévoile pour Louis Vuitton un hiver 2026-27 où nature, folklore et futurisme se fondent en un vestiaire sculptural.
Dans la Cour Carrée du Louvre, Nicolas Ghesquière dévoile pour Louis Vuitton un hiver 2026-27 où nature, folklore et futurisme se fondent en un vestiaire sculptural.
Gardien d’un luxe sincère, le groupe Akan affiche une ambition loin des standards et compile une collection d’adresses ancrées dans le lien et la culture. À la tête de trois boutique-hôtels iconiques à Marrakech, Les Deux Tours, La Villa des Orangers et El Fenn, Akan signe une ‘’hospitalité habitée’’ qui vise le cœur. Ou trois façons infiniment séduisantes de vivre la ville ocre.
Dans le cadre de MATTER and SHAPE (hors les murs), deux expositions présentées chez India Mahdavi explorent, chacune à leur manière, la dimension politique et poétique des espaces qui structurent nos vies.