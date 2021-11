Ce qu'il faut retenir du défilé Burberry par Riccardo Tisci

À la tête de la création depuis mars 2018, le designer italien Riccardo Tisci signait, hier soir à Londres, son 4ème défilé Burberry. Sur le vaste catwalk effet miroir, au rythme d'une performance à 6 mains des pianistes Katia & Marielle Labèque ainsi que de l'artiste électro Arca, 108 looks ont démontré la montée en puissance de Tisci au sein de la maison britannique. Un vestiaire substantiel et multifacette qui a plus que jamais consacré l'identité fondamentale du créateur.