A-Cold-Wall*, printemps-été 2019

Inauguré par une armée de zombies charbonneux, le défilé A-Cold-Wall* était, au moins, une expérience. Dans la veine d'un Virgil Abloh, le designer s'interroge sur de nouvelles proportions du corps, parfois mutant, souvent bionique, et orchestre un jeu de matières sans précédent. Le PVC tutoie le nylon, les zips délimitent les frontières entre peau et étoffe, les accessoires sont conceptualisés, à l'image de meubles Bauhaus en miniature. L'avènement d'une nouvelle idée du streetwear, plus pointue, plus luxe. Et pensée pour plaire.