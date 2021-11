Beauté

Mutiny de Maison Margiela, parfum militant

Parmi les ambassadrices du nouveau parfum Maison Margiela, deux mannequins, deux filles atypiques et militantes : Teddy Quinlivan et Hanne Gaby Odiele. L’une est transgenre, l’autre intersexuée, les deux font campagne avec conviction pour Mutiny. Deux voix à écouter avec légèreté et aussi gravité.