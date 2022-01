We Love France

Tom Pecheux imagine la palette Shimmer Rush Face pour YSL Beauté

Tom Pecheux, le maestro des pinceaux et directeur international de la beauté YSL a créé la Shimmer Rush Face, une palette printanière en édition limitée faisant la part belle aux teintes pastel et irisées de la belle saison. Dans l’écrin translucide frappé du logo doré YSL, quatre teintes à combiner à l’envi: un fuchsia intense, un magenta ashy, un rose pale et une poudre blanche pour distiller des touches de lumière.nIncarnée par la chanteuse et ambassadrice de la marque Staz Lindes, la campagne donne à voir l’égérie rock dans son quotidien, sur scène, dans la moiteur exotique d’un festival en évré où elle apparaît sur fond de soleil couchant.