En juin dernier, le monde de la mode et de la beauté est secoué par une annonce aussi inattendue qu’excitante : Rihanna devient l’égérie du célèbre parfum Dior J'adore, succédant à Charlize Theron. C’est une première dans l'histoire de la maison Dior, qui s'associe avec l'icône mondiale de la musique et de la mode pour incarner la quintessence du luxe et de la féminité.