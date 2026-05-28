Lèvres : le nouveau langage du glow
Entre soin et couleur, brillance et flou sophistiqué, les lèvres deviennent le terrain d’une nouvelle élégance. Plus qu’un maquillage, une écriture sensorielle : celle d’une bouche qui hydrate, nuance et révèle.
Entre soin et couleur, brillance et flou sophistiqué, les lèvres deviennent le terrain d’une nouvelle élégance. Plus qu’un maquillage, une écriture sensorielle : celle d’une bouche qui hydrate, nuance et révèle.
Longtemps relégués à l’évidence des eaux fraîches, les agrumes s’imposent aujourd’hui comme un véritable langage de création. Non plus une simple impression de propreté ou de départ estival, mais une esthétique à part entière : celle de la lumière travaillée, de la transparence maîtrisée, du chic sans effort. Une modernité olfactive qui se joue entre architecture et instinct.
Venise a vu au fil des deux derniers siècles ses anciens palais transformés en hôtels de luxe où les grands de ce monde aiment à se montrer, voire s’y marier. A contretemps d’un romantisme à la limite du kitsch, The Venice Venice Hotel, offre une toute autre expérience de la Sérénissime, d‘une cité d’artistes et d’érudits en mouvement, se projetant intelligemment dans le temps.
À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.