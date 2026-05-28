Lèvres : le nouveau langage du glow

Longtemps relégués à l’évidence des eaux fraîches, les agrumes s’imposent aujourd’hui comme un véritable langage de création. Non plus une simple impression de propreté ou de départ estival, mais une esthétique à part entière : celle de la lumière travaillée, de la transparence maîtrisée, du chic sans effort. Une modernité olfactive qui se joue entre architecture et instinct.