Venise a vu au fil des deux derniers siècles ses anciens palais transformés en hôtels de luxe où les grands de ce monde aiment à se montrer, voire s’y marier. A contretemps d’un romantisme à la limite du kitsch, The Venice Venice Hotel, offre une toute autre expérience de la Sérénissime, d‘une cité d’artistes et d’érudits en mouvement, se projetant intelligemment dans le temps.