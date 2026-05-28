Dua Lipa installe son pop-up skincare au Palais-Royal
Jusqu'au 7 juin 2026, Dua Lipa transforme le Palais-Royal en temple du glow avec un pop-up immersif dédié à sa marque de skincare DUA by AB.
Jusqu'au 7 juin 2026, Dua Lipa transforme le Palais-Royal en temple du glow avec un pop-up immersif dédié à sa marque de skincare DUA by AB.
Venise a vu au fil des deux derniers siècles ses anciens palais transformés en hôtels de luxe où les grands de ce monde aiment à se montrer, voire s’y marier. A contretemps d’un romantisme à la limite du kitsch, The Venice Venice Hotel, offre une toute autre expérience de la Sérénissime, d‘une cité d’artistes et d’érudits en mouvement, se projetant intelligemment dans le temps.
À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.