Articles associés

cutlery indoors

Beauté

La nouvelle gestuelle signée Typology vient lisser sans figer les rides d’expression

Ce protocole non invasif signé Typology vient lisser les rides d’expression en douceur et accompagner durablement la peau dans son évolution naturelle.

28.04.2026 by Pauline Borgogno
black hair hair person head face photography portrait adult female woman

Beauté

Des lèvres repulpées sans injections, c'est possible avec cette innovation Kōsmopellis

Cette innovation dermocosmétique de pointe repulpe, hydrate et lisse les lèvres dès la première application, sans recours aux injections.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
bottle cosmetics perfume lotion

Beauté

L'élégance sensorielle selon Dries Van Noten Beauty

Avec sa ligne Mains & Corps, Dries Van Noten Beauty transforme les gestes quotidiens en un rituel sensoriel raffiné et durable.

21.04.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

formal wear suit coat photography adult male man person blazer tie

Hommes

Jacob Elordi se dévoile dans le premier spot publicitaire du Bleu de Chanel

Jacob Elordi est le nouveau Héros Bleu de la publicité pour parfum réalisée par Alfonso Cuarón, qui se déroule dans un Hong Kong nocturne et vibrant d'énergie.

28.05.2026 by Fabia Di Drusco
adult female person woman interior design reception shop crowd people book

Beauté

Dua Lipa installe son pop-up skincare au Palais-Royal

Jusqu'au 7 juin 2026, Dua Lipa transforme le Palais-Royal en temple du glow avec un pop-up immersif dédié à sa marque de skincare DUA by AB.

28.05.2026 by Pauline Borgogno
t-shirt person shoe glasses people chair furniture cinema portrait sunglasses

Industry Trends

Les Deux x Prince réinventent l'esthétique tennis des années 90

Avec Les Deux x Prince, la nostalgie du tennis des années 90 quitte le court pour célébrer l’énergie des gradins, la culture du sport et l’élégance du quotidien.

28.05.2026 by Pauline Borgogno
people person crowd concert clothing hat audience

Save The Date

La Thaïlande séduit la scène parisienne

À Paris, une réception d’exception organisée par l’ambassade royale de Thaïlande a célébré l’exposition La mode en majesté, vitrine du raffinement textile et du patrimoine culturel thaïlandais.

28.05.2026 by Pauline Borgogno
land nature outdoors sea water scenery shoreline coast promontory

Voyage

Dans les hauteurs d'Ischia, le charme magnétique du Mezzatorre

Perché au-dessus des eaux cobalt du golfe de Naples, le Mezzatorre réinvente l’élégance méditerranéenne entre héritage aristocratique, bien-être thermal et aura cinématographique.

28.05.2026 by Pauline Borgogno
cosmetics lipstick head person face adult female woman clothing hat

Beauté

Lèvres : le nouveau langage du glow

Entre soin et couleur, brillance et flou sophistiqué, les lèvres deviennent le terrain d’une nouvelle élégance. Plus qu’un maquillage, une écriture sensorielle : celle d’une bouche qui hydrate, nuance et révèle.

28.05.2026 by Laure Ambroise
boat transportation vehicle person gondola

Voyage

Hôtel Venice Venice, la Sérénissime version arty

Venise a vu au fil des deux derniers siècles ses anciens palais transformés en hôtels de luxe où les grands de ce monde aiment à se montrer, voire s’y marier. A contretemps d’un romantisme à la limite du kitsch, The Venice Venice Hotel, offre une toute autre expérience de la Sérénissime, d‘une cité d’artistes et d’érudits en mouvement, se projetant intelligemment dans le temps.

28.05.2026 by Jean-François Guggenheim
treasure accessories bag handbag electronics speaker

Industry Trends

Louis Vuitton célèbre 10 ans d’engagement auprès de l'UNICEF avec une vente exceptionnelle

À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.

27.05.2026 by Pauline Borgogno