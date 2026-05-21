Dior signe une parenthèse enchantée au sommet du Majestic
À l’occasion du 79e Festival de Cannes, Dior réinvente sa mythique suite du Majestic en un sanctuaire raffiné où cinéma, beauté et art de vivre dialoguent face à la Méditerranée.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.