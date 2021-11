Le futur de la beauté selon Rina Sawayama

La chanteuse, actrice et mannequin nippo-britannique Rina Sawayama rejoint le Mercedes-Benz collective aux côtés de Jazzelle Zanaughtti, Lena Waithe et Samuel Ross. Sa mission ? Questionner les standards de beauté pour mieux les rompre et célébrer l'expression de soi. Rencontre.