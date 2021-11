Fashion Week

Dior, Printemps-Été 17

Chez Dior, Maria Grazia Chiui orchestre un ballet d'escrimeuses volages, qui glissent des tutus sous leurs dossards, et affichent tous types d'opinions: "We should all be feminists" ou "Christian Dior J'adior"... Le final est une authentique partie de tarot brodée dans la tulle.