A Hong Kong, lors de la FinTECH Week, AMTD IDEA et L'OFFICIEL Inc. SAS et présentent le lancement de L'OFF STUDIO, une série de sessions dirigées par des experts explorant l'avenir du luxe. Parmi ceux-ci "The New Life of Zegna", l'interview du directeur créatif Alessandro Sartori lors de L'OFF STUDIO et AMTD à Hong Kong pour le talk.