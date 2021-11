Le venin d’abeille serait une alternative naturelle au Botox

Reflet de la culture et de l’âme portugaise, le Four Seasons Ritz Lisbon est aussi un oasis de détente. Dernière nouveauté, leurs soins exclusifs de la marque Ignae à base de venin d’abeille, de colostrum de vache et de lait d’ânesse.