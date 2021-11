Une nouvelle technique pour éradiquer la cellulite fibreuse vient d’arriver en France. Ce nouveau dispositif médical, le Cellfina, est réservé aux médecins esthétiques, dermatologues et chirurgiens. Il détruit mécaniquement et durablement les fibres conjonctives responsables de la peau d’orange. En une seule séance, les capitons disparaissent, la peau est lissée. Utilisé aux USA depuis 4 ans, il a obtenu le marquage CE en France, et est disponible dans quelques centres.