À l’affiche de la nouvelle saison de l’extraordinaire série “Top Boy”, carton britannique, Kano, déjà rappeur superstar, à la présence d’acteur magnétique, et Joséphine de La Baume, musicienne accomplie et actrice délicate, nous ont parlé (chacun de leur côté, pour des raisons d’emploi du temps) de leurs rôles, projets et inspirations. On les découvre ici portant la nouvelle collection Uniqlo et Marni, qui sera disponible fin mai.