L'Arizona inspire le premier parfum de Proenza Schouler

Cet État a servi de toile de fond à nombre de romans et de blockbusters, d’Easy Rider à Thelma et Louise en passant par Psychose d’Alfred Hitchcock. Et la mode n’est pas en reste, puisque c’est aujourd’hui le duo Proenza Schouler qui est inspiré par les paysages grandioses de l’Ouest américain.