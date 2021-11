Food

Dans la vie d'un sommelier en thé

Chez Wright Tea 1856, le thé est “une œuvre d’art et a besoin de la main d’un maître pour manifester ses plus nobles qualités”, comme l’écrivait Kakuzo Okakura dans son célèbre "Livre du thé". Un propos que ne peut que confirmer Guillaume Pinaud, le sommelier de la Maison. Rencontre avec ce passionné qui accompagne tous les jours connaisseurs et néophytes. Rencontre.