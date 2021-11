Tajan et Le Printemps s'associent pour une bonne cause

A l’origine était la bande des treize, née en 2015 à l’initiative de Sylvie Tellier, aujourd’hui, elles sont seize Miss France parmi les plus remarquées des deux dernières décennies. Leur propos : sensibiliser les publics aux difficultés rencontrées par les personnes les plus démunies, isolées, atteintes de maladie. Les fonds issus de la vente organisée par Tajan en partenariat avec Le Printemps permettront de concrétiser le nouveau projet des Bonnes Fées : venir en aide aux mères en grande précarité. Un florilège d'artiste et de créateurs ont répondu présent ! L'occasion de (se) faire plaisir en accomplissant un acte engagé. Tous à nos agendas : 22 novembre, 19h, tajan.com !