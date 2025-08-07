Lindsay Lohan en 5 rôles incontournables
Alors qu'elle retrouve son rôle culte dans Freaky Friday 2, Lindsay Lohan rappelle à tous pourquoi elle reste une icône incontournable du cinéma des années 2000.
Alors qu'elle retrouve son rôle culte dans Freaky Friday 2, Lindsay Lohan rappelle à tous pourquoi elle reste une icône incontournable du cinéma des années 2000.
Actrice caméléon, capable de briller aussi bien dans le cinéma d’auteur européen que dans les productions hollywoodiennes : Juliette Binoche démontre non seulement sa polyvalence, mais aussi sa capacité rare à faire passer l’émotion par le non-dit, le silence et l’intensité du regard. Une actrice essentielle, au sommet de son art.