Tajan au grand angle

L'Officiel Art

Tajan : une vente d’art contemporain à ne pas manquer !

Parmi les ventes inscrites au calendrier de fin d’année de la maison Tajan – placée depuis 2003 sous la présidence de la dynamique Rodica Seward – celle relative à l’art d’après-guerre et contemporain rassemble un vaste panorama d’artistes et de médiums. Historiques, célébrés de leur vivant puis délaissés par la postérité, encore très actifs ou proposés via des pièces inattendues, ces créateurs contribuent à éclairer la vision sur la production des soixante-dix dernières années. Etre un acquéreur potentiel n’est pas nécessaire pour admirer ces pièces dans le bel édifice art déco qui abrite Tajan, en effet, elles sont exposées et librement accessibles durant la période précédant la vente, qui se tiendra jeudi 7 décembre à 19h. L’occasion est belle d’admirer un splendide Soulages, un hypnotique Vasarely, un délicat Karel Appel ou un énigmatique Alex Katz. A découvrir dans le diaporama ci-dessous.