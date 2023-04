Sharon Stone trouve une nouvelle vie dans l'art

C’est à l’occasion du Balmain Festival 2022 que le designer Olivier Rousteing avait dévoilé une robe couture en plastique recyclé evian. Un an plus tard, ces deux icônes se retrouvent à l’occasion d’une capsule mode et accessoires, plus engagée encore grâce à une variété de matériaux et de procédés toujours plus respectueuse de l'environnement.