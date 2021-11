Rêves de pierre au musée Zadkine

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort du sculpteur Ossip Zadkine (1888-1967), et en observant la densité de sa sculpture en pierre, le musée Zadkine (sis dans l’édifice où l’artiste vécut et travailla durant un demi-siècle) a mené une réflexion sur ce matériau... fil directeur autour duquel s’orchestre une exposition tripartite mêlant générations et médiums.